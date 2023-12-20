Происшествия 20 декабря 2023, 18:44 Перебегавший дорогу школьник попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

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Авария с участием ребенка произошла в Пионерском поселке Екатеринбурга. Правоохранители организовали проверку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

На улице Данилы Зверева 11-летний школьник, возвращавшийся с занятий по шахматам, решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. В результате мальчик попал под колеса автомобиля Skoda Fabia. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

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За рулем иномарки находился 41-летний местный житель. В момент ДТП он был трезв. По словам мужчины, скорость движения легковушки составляла 50 километров в час.