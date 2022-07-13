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    13 июля 2022, 15:51

    Перебегавший дорогу ребенок попал под колеса автомобиля в Тюмени

    Оксана Лавнюженко

    Авария с участием ребенка произошла накануне во дворе жилого комплекса «Плеханово» в Тюмени. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на группу «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

    По словам очевидцев, мальчик выбежал из припаркованной машины и попал под колеса мимо проезжающего автомобиля Mazda, сообщили «Дни.ру».

    Официального ответа от УГИБДД по Тюменской области пока не поступало. О том, как чувствует себя ребенок на данный момент, информации нет.