13 июля 2022, 15:51
Перебегавший дорогу ребенок попал под колеса автомобиля в Тюмени
Авария с участием ребенка произошла накануне во дворе жилого комплекса «Плеханово» в Тюмени. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на группу «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, мальчик выбежал из припаркованной машины и попал под колеса мимо проезжающего автомобиля Mazda, сообщили «Дни.ру».
Официального ответа от УГИБДД по Тюменской области пока не поступало. О том, как чувствует себя ребенок на данный момент, информации нет.