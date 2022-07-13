Перебегавший дорогу ребенок попал под колеса автомобиля в Тюмени

Авария с участием ребенка произошла накануне во дворе жилого комплекса «Плеханово» в Тюмени. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на группу «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мальчик выбежал из припаркованной машины и попал под колеса мимо проезжающего автомобиля Mazda, сообщили «Дни.ру».

Официального ответа от УГИБДД по Тюменской области пока не поступало. О том, как чувствует себя ребенок на данный момент, информации нет.