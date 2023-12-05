Перебегавший дорогу пенсионер погиб под колесами автобуса в Ростове-на-Дону

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось на улице Добровольского в Ростове-на-Дону. Там автобус насмерть сбил 62-летнего мужчину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.