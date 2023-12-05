05 декабря 2023, 13:17
Перебегавший дорогу пенсионер погиб под колесами автобуса в Ростове-на-Дону
Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось на улице Добровольского в Ростове-на-Дону. Там автобус насмерть сбил 62-летнего мужчину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
По предварительным данным, пенсионер пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В какой-то момент пешехода сбил общественный транспорт, курсирующий по маршруту Центральный рынок — Покровский храм.
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Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте аварии. Организована проверка.
ДТП
ГИБДД
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