Происшествия 08 августа 2023, 18:14 Перебегавший дорогу на красный свет пешеход попал под колеса легковушки в Екатеринбурге

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ДТП произошло в Екатеринбурге. Там под колесами отечественной легковушки погиб пешеход. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по городу.

Авария случилась в ночь на 8 августа на улице Грибоедова. Пешеход решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил «ВАЗ-21124». Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.

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Ранее ДТП произошло в Челябинской области. Там столкнулись три автомобиля, из-за чего погибла девочка-подросток.