08 августа 2023, 18:14
Перебегавший дорогу на красный свет пешеход попал под колеса легковушки в Екатеринбурге
ДТП произошло в Екатеринбурге. Там под колесами отечественной легковушки погиб пешеход. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по городу.
Авария случилась в ночь на 8 августа на улице Грибоедова. Пешеход решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил «ВАЗ-21124». Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи.
Реклама
Ранее ДТП произошло в Челябинской области. Там столкнулись три автомобиля, из-за чего погибла девочка-подросток.
ДТП
Реклама
Реклама