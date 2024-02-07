Происшествия

07 февраля 2024, 18:55

Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса автобуса в центре Владимира

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в центре Владимира. Там пешеход попал под колеса автобуса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Согласно информации ведомства, 57-летний мужчина решил перейти дорогу на красный сигнал светофора. В какой-то момент на него наехал общественный транспорт под управлением 26-летнего водителя.

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Пострадавшему потребовалась госпитализация.

ДТП

ГИБДД

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