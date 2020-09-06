Автомобиль насмерть сбил мужчину, перебегавшего МКАД

Авария произошла на 85-м километре кольцевой автодороги. Как уточнили в департаменте, по внутренней стороне затруднено на 5,5 километра. Пешеход погиб.

Детали произошедшего сейчас уточняются.

Ранее стало известно, что политолог Паола де Симоне скончалась в Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom. Женщине было 46 лет. Во время урока она начала задыхаться и потеряла сознание. Все это произошло прямо на глазах у студентов. Как только у женщины начался приступ, ученики начали спрашивать ее адрес, чтобы вызвать к ней домой «скорую», но Паола де Симоне не смогла его назвать. Женщина умерла, не приходя в сознание.