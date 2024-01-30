Происшествия 30 января 2024, 14:27 Перебегавшая дорогу студентка попала под колеса иномарки на Пулковском шоссе в Петербурге

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Петербургские правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на Пулковском шоссе. Там иномарка сбила 16-летнюю студентку. Об этом сообщил «Питер ТВ».

Девушка попала под колеса машины Hyundai Solaris, когда пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Медики госпитализировали пострадавшую. Состояние юной пациентки оценивают как средней степени тяжести.

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Водителя легковушки доставили в отделение полиции. В отношении 28-летнего мужчины составили административный протокол.