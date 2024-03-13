13 марта 2024, 13:35
Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса иномарки в Тюменской области
Дорожная авария, в которой пострадал ребенок, произошла в селе Луговое Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, восьмилетняя девочка пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В какой-то момент ее сбила иномарка Kia Rio, добавил RT.
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В результате ДТП школьница получила ушибы. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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