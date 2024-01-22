Происшествия 22 января 2024, 12:34 Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса автобуса в Перми

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Пермские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщил 59.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Авария произошла возле школы на улице Академика Веденеева. По данным ведомства, девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и попала под колеса автобуса. Пострадавшей потребовалась госпитализация, добавило Ura.ru.