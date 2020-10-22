Пепел от вулкана Безымянный засыпал два поселка на Камчатке

Два поселка на Камчатке оказались засыпаны пеплом от вулкана Безымянный. Жителям рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть двери и окна.

«Незначительное выпадение пепла, толщиной до одного миллиметра, зафиксировано на Камчатке, в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского муниципального района», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Камчатскому краю

Жизни людей ничего не угрожает, но все же лучше лишний раз не появляться на улице. Важно также закрыть окна и двери, чтобы пепел не попал в квартиры и дома, потому что на него может начаться аллергия. Если все же в жилье проникли продукты извержения, то нужно надеть респираторы или хлопчатобумажные маски, пропитанные содовым раствором.

От пепла могут пострадать техника и электроника, поэтому необходимо накрыть компьютеры и другие предметы пленкой или тканью. После окончания пеплопада нужно очистить дом и территорию вокруг, но обязательно в респираторе и очках.

Спасатели добавили, что в других поселках угрозы выпадения пепла нет. Если же туристы или местные жители собираются посетить вулкан Безымянный, нужно помнить о безопасности. Вокруг горы сейчас могут происходит парогазовые выбросы, а также пеплопады.

Извержение камчатского вулкана Безымянный началось утром 22 октября. Он выпустил в воздух столб дыма высотой более десяти тысяч метров.