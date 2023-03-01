Происшествия 01 марта 2023, 16:21 Пензячку осудили за убийство и сожжение любовника

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В Пензе осудили местную жительницу, которую обвиняли в убийстве, совершенном в 2019 году. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Как следует из материалов дела, 39-летняя женщина пришла на дачный участок с любовником, и они стали выпивать. Потом, по словам осужденной, ее спутник стал вести себя агрессивно, угрожать ей и оскорблять. Разозлившись, дама четыре раза ударила обидчика молотком по голове. От этих травм мужчина погиб.

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Женщина оставила его там и ушла. Спустя несколько дней она вернулась на участок, сожгла тело и закопала останки.

Дело рассматривала коллегия присяжных. В итоге суд принял внимание смягчающие обстоятельства и назначил женщине восемь лет колонии общего режима. Также она теперь обязана выплатить миллион компенсации родственникам убитого.