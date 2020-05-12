12 мая 2020, 19:05
Пензячка ударила ножом сожителя, защищаясь от побоев
Житель Пензы поступил в больницу с ножевым ранением в области живота. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Его сожительница призналась в преступлении. Женщина рассказала, что мужчина разозлился, когда она сообщила, что хочет расстаться, и начал бить ее. В итоге она схватила нож и ранила его.
Правоохранители проводят проверку, женщину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».