Пензячка ударила ножом сожителя, защищаясь от побоев

Его сожительница призналась в преступлении. Женщина рассказала, что мужчина разозлился, когда она сообщила, что хочет расстаться, и начал бить ее. В итоге она схватила нож и ранила его.

Правоохранители проводят проверку, женщину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».