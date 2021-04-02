Пензячка стала жертвой телефонного мошенничества

В Пензе за помощью к правоохранителям обратилась 53-летняя горожанка, которую обманул аферист. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По словам женщины, с ней по телефону связался неизвестный и представился сотрудником СК. Он убедил ее, что задержал мужчину, у которого оказался доступ к ее банковским счетам. Чтобы сберечь деньги, собеседник предложил женщине оформить кредит и перевести его на «безопасный» счет. В результате пострадавшая лишилась 80 тысяч рублей. Правоохранители проводят проверку.