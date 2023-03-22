Происшествия 22 марта 2023, 15:51 Пензячка случайно убила разбудившего ее мужа, ударив его поленом по голове

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В Вадинском районе Пензенской области задержали 54-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщила «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Пензячка выпивала вместе с 60-летним мужем, а потом ушла спать. Но вскоре супруг разбудил ее, потребовав продолжения банкета. Когда женщина устала объяснять благоверному, что алкоголя больше нет, она ударила его поленом по голове и легла спать дальше.

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Проснувшись, она обнаружила мужа в крови и без признаков жизни и побежала за помощью к соседям, которые вызвали полицию. Женщина во всем созналась, возбуждено уголовное дело.

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