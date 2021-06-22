Пензячка потеряла руку на производстве. Суд обязал работодателей выплатить компенсацию

Пензячке, потерявшей руку на работе, выплатят компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Такое решение принял Пензенский областной суд. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

Происшествие случилось в июле 2018 года. Пострадавшая девушка устроилась работать в пекарню. По данным издания, руководители не провели инструктаж по технике безопасности, что повлекло за собой печальные последствия. Девушке поручили очистить тестосмесительную машину. Во время работы сотрудница уронила в машину зажигалку. Она постаралась достать ее, но халат девушки засосало в аппарат. Сотрудница получила тяжелую травму, ее левую руку пришлось ампутировать.

Пострадавшая подала на бывшего работодателя в суд. Она потребовала компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей на покупку протеза. Суд частично удовлетворил требования девушки. Он обязал работодателя выплатить пострадавшей только 600 тысяч рублей, так как девушка нарушила одно из условий договора, пронеся на производство посторонний предмет.