Происшествия 22 марта 2023, 16:55 Пензенца приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство сожителя сестры

Читать 360tv в

Пензенца осудили на восемь лет за убийство сожителя сестры. Об этом сообщила «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Мужчина приехал в одно из сел Неверкинского района, чтобы организовать похороны сестры. Он был сильно пьян и затеял в доме конфликт с сожителем умершей родственницы. Завязалась драка, убитый горем брат избил мужчину руками и ногами, а после ушел.

Реклама

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Реклама

Авторы: