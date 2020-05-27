Пензенца посадили за убийство знакомого во время драки

Известно, что мужчины выпивали на даче. Между ними возник конфликт, во время которого гость ударил хозяина по лицу. В ответ тот избил его.

На утро пострадавшего нашли без сознания и вызвали ему скорую помощь. Через несколько дней мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

Его оппонента приговорили к семи годам колонии строго режима. Приговор еще не ступил в силу.