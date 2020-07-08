08 июля 2020, 13:39
Пензенца осудили за не оказанную помощь студентке
36-летнего жителя Пензы осудили за то, что он не оказал помощь студентке, которую сбил на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
Инцидент произошел 28 декабря 2019 года. Мужчина проехал на красный сигнал светофора, сбив при этом девушку. Он не остановился, чтобы оказать ей помощь, а скрылся с места аварии.
Сотрудники ГИБДД были очевидцами случившегося. Они догнали нарушителя. Подозреваемый свою вину признал. Он также частично возместил пострадавшей моральный ущерб — 210 тысяч рублей. Ему назначили три года колонии-поселения с лишением прав на два с половиной года.