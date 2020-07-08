Пензенца осудили за не оказанную помощь студентке

Инцидент произошел 28 декабря 2019 года. Мужчина проехал на красный сигнал светофора, сбив при этом девушку. Он не остановился, чтобы оказать ей помощь, а скрылся с места аварии.

Сотрудники ГИБДД были очевидцами случившегося. Они догнали нарушителя. Подозреваемый свою вину признал. Он также частично возместил пострадавшей моральный ущерб — 210 тысяч рублей. Ему назначили три года колонии-поселения с лишением прав на два с половиной года.