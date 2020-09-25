Пензенскому живодеру озвучили приговор за издевательство над собакой

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Мужчина привязал веревкой собаку за шею к своему автомобилю, сел за руль и протащил животное по грунтовой дороге села Нижняя Липовка. Позже он решил подвесить собаку к столбу деревянного забора. От травм собака погибла на месте.

Труп нашел около своего дома односельчанин обвиняемого. Он отвез пса к дому злоумышленника и сообщил в полицию. Свою вину подсудимый не признал.

«Подсудимый вину в преступлении не признал, пояснил, что привязал свою собаку к автомобилю, чтобы отвезти в поле за село, разозлившись, что она таскала его кур, но передумал, развернул машину и уехал домой», — поделились в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.