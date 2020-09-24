24 сентября 2020, 16:36
Пензенский суд вынес приговор живодеру
46-летний мужчина, выбросивший кота из окна многоквартирного дома в Пензе, признан судом виновным в жестоком обращении с животными. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
В декабре прошло года мужчина пришел к коллеге домой. С ним в квартиру с лестницы забежал кот и напал на кошку хозяйки. Подозреваемый разнял их, схватил кота за шкирку и выкинул из окна.
Местные жители подобрали кота, отвезли его в ветеринарную клинику, после чего обратились в полицию.
Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей.