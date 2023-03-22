Происшествия 22 марта 2023, 16:53 Пензенский грузчик украл с предприятия 200 килограммов металлолома

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В Пензенской области 35-летнего грузчика задержали за хищение металлолома с работы. Об этом сообщила «ПензаПресс» со ссылкой на региональную пресс-службу УМВД.

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В полицию обратился замдиректора предприятия. Он сообщил о пропаже 200 килограммов металлического лома. По подозрению в совершении кражи задержали 35-летнего грузчика. Он признался в содеянном и вернул похищенный металлолом. В отношении рабочего возбудили уголовное дело.

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