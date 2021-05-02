02 мая 2021, 23:38
Пензенские вандалы раскрасили часть статуи «Кентавра» на Пасху
Арт-объект «Кентавр», расположенный на Фонтанной площади Пензы пострадал от рук вандалов, которые решили «оригинально» отметить Пасху, раскрасив одну из частей скульптуры. Фотографии с места появились в социальных сетях.
Источник фото: vk.com/penza
Как сообщило ИА «Пенза-пресс», на место выехали сотрудники полиции. Они заявили, что сообщили о вандалах в дежурную части и сейчас ждут оперативную группу для поиска хулиганов.
Правоохранители отметили, что намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности неизвестных «художников».
Скульптуру «Жизнерадостный кентавр» в Пензе установили осенью прошлого года. Арт-объект вызвал сильное недовольство жителей.