Пензенские вандалы раскрасили часть статуи «Кентавра» на Пасху

Арт-объект «Кентавр», расположенный на Фонтанной площади Пензы пострадал от рук вандалов, которые решили «оригинально» отметить Пасху, раскрасив одну из частей скульптуры. Фотографии с места появились в социальных сетях.

Источник фото: vk.com/penza

Как сообщило ИА «Пенза-пресс», на место выехали сотрудники полиции. Они заявили, что сообщили о вандалах в дежурную части и сейчас ждут оперативную группу для поиска хулиганов.

Правоохранители отметили, что намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности неизвестных «художников».

Скульптуру «Жизнерадостный кентавр» в Пензе установили осенью прошлого года. Арт-объект вызвал сильное недовольство жителей.