Пензенские спасатели вытащили человека из поломанного во время ДТП авто

ДТП с участием автомобилей ГАЗ и «Рено Логан» произошло в районе села Бекетовка на дороге Р-158. Сотрудникам пензенского пожарно-спасательного центра удалось извлечь из покореженного автомобиля человека и ликвидировать последствия аварии. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Авария произошла в воскресенье, 22 августа, около десяти часов утра. Спасатели извлекли пострадавшего человека из «Рено» и передали его медикам. Один человек из автомобиля погиб. Водителю ГАЗа удалось выбраться из машины самостоятельно, сообщили в пресс-службе ведомства.