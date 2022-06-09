Пензенские спасатели устранили утечку газа после аварии на Шуисте

ДТП в Пензе чуть не привело к трагедии. После столкновения двух легковушек у одной из них повредился газовый баллон. Однако, благодаря слаженной работе спасателей, серьезных последствий удалось избежать. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пензенский пожарно-спасательный центр (ППСЦ).

Авария произошла на улице Клары Цеткин. Сотрудники ППСЦ вовремя оградили место аварии, а после провели все необходимые работы. Благодаря их слаженным действиям взрыва удалось избежать.