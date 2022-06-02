Пензенские спасатели потушили 9 пожаров за последние сутки

В Пензе за последние сутки были ликвидированы возгорания на улице Центральной, Садовой, Попова, Рябова, в Лунино на улице Маяковского, в Засечном на улице Механизаторов, а также на дороге в Нижнеломовском районе. Об этом написала «Пенза-Пресс».

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, еще два случая связаны с горением сухой травы и мусора.

С 1 июня в регионе был введен особый противопожарный режим. Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности и в случае ЧП звонить по номерам 101 или 112.