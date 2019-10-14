Пензенские спасатели помогли мужчине, застрявшему на дереве
В Пензе спасатели помогли мужчине, который забрался на дерево и не смог спуститься обратно, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу городского пожарно-спасательного центра.
По данным информагентства, в минувшую субботу сотрудник полиции сообщил спасателям, что неизвестный мужчина забрался на дерево на проспекте Победы и застрял там. Прибывшие на вызов спасатели приставили к дереву лестницу и убедили горожанина вернуться на землю. Мужчина внял их доводам и спустился вниз.