Пензенские спасатели помогли мужчине, застрявшему на дереве

По данным информагентства, в минувшую субботу сотрудник полиции сообщил спасателям, что неизвестный мужчина забрался на дерево на проспекте Победы и застрял там. Прибывшие на вызов спасатели приставили к дереву лестницу и убедили горожанина вернуться на землю. Мужчина внял их доводам и спустился вниз.