Пензенские следователи проверят обстоятельства гибели мужчины в Средней Елюзани

Тело 78-летнего мужчины обнаружили после пожара в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Происшествием заинтересовалось региональное управление СК России. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.