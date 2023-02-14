14 февраля 2023, 22:41
Пензенские следователи проверят обстоятельства гибели мужчины в Средней Елюзани
Тело 78-летнего мужчины обнаружили после пожара в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Происшествием заинтересовалось региональное управление СК России. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
Возгорание зафиксировали 12 февраля. Пламя охватило частный дом, в котором погибший проживал в одиночестве.
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По предварительным данным, пенсионер погиб от отравления угарным газом. Следователи начали проверку и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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