Происшествия 20 декабря 2023, 15:34 Пензенские следователи начали проверку по факту двух смертельных пожаров

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Сразу два пожара вспыхнули в Кузнецке за сутки. Сотрудники регионального следственного управления организовали проверки. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Первое возгорание зафиксировали на четвертом этаже жилого дома по улице Белинского. В полыхающем помещении погибла 60-летняя женщина.

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На улице Кирова огонь охватил одну из квартир. После ликвидации открытого пламени спасатели обнаружили тело 49-летнего мужчины.