Происшествия 20 декабря 2023, 16:29 Пензенские правоохранители задержали иностранца с крупной партией наркотиков

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали в Пензе 31-летнего иностранца. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, у мужчины изъяли 90 свертков. Внутри обнаружили 200 граммов сильнодействующего запрещенного вещества.

Реклама

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 20 лет колонии. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.