Происшествия 01 марта 2023, 16:15 Пензенские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из церкви

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В Пензе полицейские поймали предполагаемого воришку, который обчистил одну из районных церквей. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Преступление произошло в селе Нижнее Аблязово Кузнецкого района 19 января, когда православные христиане праздновали Крещение. Кто-то разбил окно и похитил пожертвованные храму изделия из драгоценных металлов.

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Полицейские нашли подозреваемого, ранее судимого мужчину в Москве. Оказалось, что он уже был в федеральном розыске за другое преступление. Мужчина полностью признал вину.