16 марта 2023, 11:46
Пензенские полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина
Сотрудники полиции города Пензы разыскивают подозреваемого, который похитил товары из магазина на территории Железнодорожного района. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».
В прошлом месяце мужчина зашел в магазин и со стеллажа магазина похитил товары на сумму более четырех тысячи рублей. После этого неизвестный скрылся, однако его удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.
Реклама
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Реклама
Пенза
Магазины
Кражи
Реклама
Реклама