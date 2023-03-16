Происшествия 16 марта 2023, 11:46 Пензенские полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина

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Сотрудники полиции города Пензы разыскивают подозреваемого, который похитил товары из магазина на территории Железнодорожного района. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

В прошлом месяце мужчина зашел в магазин и со стеллажа магазина похитил товары на сумму более четырех тысячи рублей. После этого неизвестный скрылся, однако его удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.

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По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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