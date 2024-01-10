Происшествия 10 января 2024, 15:48 Пензенская прокуратура обнаружила нарушения после смертельного ДТП на мосту

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Легковой автомобиль Chevrolet Niva упал в реку с моста между улицами Засурской и Спиртозаводской в селе Грабово Пензенской области, погиб один человек. Прокуратура провела проверку и нашла ряд нарушений, сообщило агентство «Пенза-пресс».

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, на проезжей части обнаружили наледь. Также на участке дороги, где произошла смертельная авария, отсутствуют дорожные знаки и частично — ограждение на мосту.

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Отмечается, что устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района.