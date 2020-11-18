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    18 ноября 2020, 12:54

    Пензенская полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве

    Полина Петрова

    Полиция задержала жителя Пензенской области, которого подозревают в жестоком убийстве. Мужчина признался в содеянном, информирует телеканал «Экспресс».
    Пензенская полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве

    Начальник службы информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова рассказала, что оперативники получили информацию о видеозаписи, на которой запечатлены трое мужчин. Один из них был в розыске. Компания распивала алкогольные напитки в гостях у одного из героев ролика.

    Старший следователь СУ СК РФ по области Татьяна Иванова уточнила, что в процессе общения между потерпевшим и хозяином дома возник конфликт. В разборки вмешался обвиняемый, пишет «Пенза-пресс».

    «В ходе допроса злоумышленник пояснил, что сначала ударил гостя рукой по лицу, от чего тот упал. После этого он схватил со стола кухонный нож и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки», — отметила следователь.

    После этого мужчина на велосипеде вывез тело. Хозяину дома, который стал свидетелем убийства, он пригрозил смертью и потребовал не сообщать о случившемся. В настоящий момент задержанному предъявлено обвинение.