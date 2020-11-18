Пензенская полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве

Начальник службы информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова рассказала, что оперативники получили информацию о видеозаписи, на которой запечатлены трое мужчин. Один из них был в розыске. Компания распивала алкогольные напитки в гостях у одного из героев ролика.

Старший следователь СУ СК РФ по области Татьяна Иванова уточнила, что в процессе общения между потерпевшим и хозяином дома возник конфликт. В разборки вмешался обвиняемый, пишет «Пенза-пресс».

«В ходе допроса злоумышленник пояснил, что сначала ударил гостя рукой по лицу, от чего тот упал. После этого он схватил со стола кухонный нож и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки», — отметила следователь.

После этого мужчина на велосипеде вывез тело. Хозяину дома, который стал свидетелем убийства, он пригрозил смертью и потребовал не сообщать о случившемся. В настоящий момент задержанному предъявлено обвинение.