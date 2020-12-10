10 декабря 2020, 11:08
Пензенец заплатит большую сумму за косулю, которую загрызли его псы
Житель Пензенской области заплатит крупную сумму за косулю, которую загрызли его собаки. Решение было принято Неверкинским районным судом, в который был подан иск к мужчине от регионального минлесхоза, пишет «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что, находясь в охотничьем угодье «Двориковское», местный житель оставил своих собак без присмотра. Псы напали на дикую косулю и задрали ее до смерти. Сотрудники министерства оценили принесенный государству ущерб в 80 тысяч рублей.
Представители суда поддержали иск и постановили взыскать эту сумму с мужчины. В настоящий момент решение еще не вступило в законную силу.