17 апреля 2020, 14:21
Пензенец ударил сотрудника ГИБДД
Житель Пензы ударил инспектора, заступаясь за пьяного друга в баре. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Двое молодых людей пили в баре, а потом решили отправиться по домам. По дороге они заметили полицейских, водитель вернулся к бару и зашел внутрь. Полицейские потребовали поехать с ними в отделение из-за езды в нетрезвом виде.
Молодой человек сказал, что не был за рулем машины. Его друг попытался заступить за него и в итоге несколько раз ударил одного из сотрудников ДПС. На него завели уголовное дело.