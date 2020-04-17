Пензенец ударил сотрудника ГИБДД

Двое молодых людей пили в баре, а потом решили отправиться по домам. По дороге они заметили полицейских, водитель вернулся к бару и зашел внутрь. Полицейские потребовали поехать с ними в отделение из-за езды в нетрезвом виде.

Молодой человек сказал, что не был за рулем машины. Его друг попытался заступить за него и в итоге несколько раз ударил одного из сотрудников ДПС. На него завели уголовное дело.