Пензенец убил жену во время ссоры и получил 9 лет лишения свободы

В Пензе пьяный мужчина убил жену. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Между супругами произошел конфликт. В результате мужчина схватил нож и ударил жену. Она пыталась убежать, но не успела. К приезду врачей женщина уже скончалась.

«Осужденный суду пояснил, что супругу убивать не хотел, она сама спровоцировала конфликт, плохо высказавшись о его родителях», — рассказали в ведомстве.

Мужчина получил девять лет тюрьмы. Он попытался обжаловать приговор, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.