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    14 мая 2021, 18:05

    Пензенец убил жену во время ссоры и получил 9 лет лишения свободы

    Дарья Морозова

    В Пензе пьяный мужчина убил жену. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

    Между супругами произошел конфликт. В результате мужчина схватил нож и ударил жену. Она пыталась убежать, но не успела. К приезду врачей женщина уже скончалась.

    «Осужденный суду пояснил, что супругу убивать не хотел, она сама спровоцировала конфликт, плохо высказавшись о его родителях», — рассказали в ведомстве.

    Мужчина получил девять лет тюрьмы. Он попытался обжаловать приговор, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.