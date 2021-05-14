14 мая 2021, 18:05
Пензенец убил жену во время ссоры и получил 9 лет лишения свободы
В Пензе пьяный мужчина убил жену. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Между супругами произошел конфликт. В результате мужчина схватил нож и ударил жену. Она пыталась убежать, но не успела. К приезду врачей женщина уже скончалась.
«Осужденный суду пояснил, что супругу убивать не хотел, она сама спровоцировала конфликт, плохо высказавшись о его родителях», — рассказали в ведомстве.
Мужчина получил девять лет тюрьмы. Он попытался обжаловать приговор, но суд оставил его жалобу без удовлетворения.