20 марта 2020, 11:49
Пензенец сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Водитель Mazda CX-5 сбил бабушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла в Пензе на улице Кривозерье. Об этом написал сайт «Пенза-пресс».
Сообщается, что машина ехала на большой скорости. После столкновения водитель вышел, поднял пенсионерку и посадил ее к себе в автомобиль.
Скорая приехала через минуту. Возможно, ее вызвал виновник ДТП или свидетели.
«Местные жители говорят, что на этой „зебре“ постоянно происходит подобное, недавно молодую женщину сбили», — рассказал один из очевидцев.