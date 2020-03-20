Пензенец сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Сообщается, что машина ехала на большой скорости. После столкновения водитель вышел, поднял пенсионерку и посадил ее к себе в автомобиль.

Скорая приехала через минуту. Возможно, ее вызвал виновник ДТП или свидетели.

«Местные жители говорят, что на этой „зебре“ постоянно происходит подобное, недавно молодую женщину сбили», — рассказал один из очевидцев.