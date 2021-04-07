Пензенец попытался получить секс-услуги и пострадал от мошенников

Житель Пензы хотел заказать проститутку и в итоге потерял деньги. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется, что он позвонили по номеру в объявлении, найденном в интернете, и договорился о встрече с девушкой. Она сказала, что он должен перевести ей деньги на такси. Мужчина перевел, но она сказала, что деньги не пришли. Тогда он перевел еще несколько раз и в итоге лишился более 20 тысяч рублей. Девушка так и не приехала. Полицейские проводят проверку по данному происшествию.