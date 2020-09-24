Пензенец отрубил фалангу пальца сожительнице за некультурный жест

Инцидент произошел в середине лета в селе Грабово. Мужчина устроил у себя дома застолье, женщина этого не оценили и попыталась выгнать гостей. На фоне этого между ними возникла ссора. Сожительница показала хозяину дома неприличный жест.

На первый раз мужчина предупредил, что отрубит ей палец, если это повторится. Она не послушала его и повторила свое действие. Подозреваемый взял топор, положил кисть на пол, вытянул средний палец и ударил по нему.

Он помог обработать пострадавшей руку и лег спать. Утром ситуация ухудшилась, она обратилась к медикам. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.