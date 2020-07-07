Пенсионеры въехали в летнюю веранду на юге Москвы

Пожилая пара врезалась в летнюю веранду ресторана японской кухни «Тануки» на юге столицы. Об этом «360» сообщили в администрации кафе.

ЧП произошло на улице Генерала Белова около 14:30.

«Жертв нет. Там бабушка, дедушка… Скорая уже приехала, все нормально», — заявила представительница «Тануки».

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

В каком состоянии сейчас пенсионеры, она не уточнила. Источник «360» сообщил, что госпитализация после случившегося никому не потребовалась.

По словам представительницы заведения, веранда сильно пострадала. Никого из посетителей на ней в этот момент не было. От дальнейших комментариев девушка отказалась.