07 июля 2020, 15:24
Пенсионеры въехали в летнюю веранду на юге Москвы
Пожилая пара врезалась в летнюю веранду ресторана японской кухни «Тануки» на юге столицы. Об этом «360» сообщили в администрации кафе.
ЧП произошло на улице Генерала Белова около 14:30.
«Жертв нет. Там бабушка, дедушка… Скорая уже приехала, все нормально», — заявила представительница «Тануки».
В каком состоянии сейчас пенсионеры, она не уточнила. Источник «360» сообщил, что госпитализация после случившегося никому не потребовалась.
По словам представительницы заведения, веранда сильно пострадала. Никого из посетителей на ней в этот момент не было. От дальнейших комментариев девушка отказалась.