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    07 июля 2020, 15:24

    Пенсионеры въехали в летнюю веранду на юге Москвы

    Дарья Новая, Мария Бокарева, Наза Салех Захи

    Пожилая пара врезалась в летнюю веранду ресторана японской кухни «Тануки» на юге столицы. Об этом «360» сообщили в администрации кафе.

    ЧП произошло на улице Генерала Белова около 14:30.

    «Жертв нет. Там бабушка, дедушка… Скорая уже приехала, все нормально», — заявила представительница «Тануки».

    Пенсионеры въехали в летнюю веранду на юге Москвы | Изображение 1
    Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

    В каком состоянии сейчас пенсионеры, она не уточнила. Источник «360» сообщил, что госпитализация после случившегося никому не потребовалась.

    По словам представительницы заведения, веранда сильно пострадала. Никого из посетителей на ней в этот момент не было. От дальнейших комментариев девушка отказалась.