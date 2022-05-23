Пенсионеры из Приморья лишились более 3 миллионов из-за мошенника

В Приморье 20-летний мошенник обманным путем похитил у пенсионеров более трех миллионов рублей. Он действовал по схеме «твой родственник попал в беду», написал сайт vostokmedia.com.

Одной из его жертв стала 75-летняя жительница Уссурийска. Молодой человек позвонил ей и предложил заплатить 270 тысяч рублей за то, чтобы ее дочь не стала фигурантом уголовного дела, связанного с ДТП. Женщина перевела деньги на указанный счет, а затем позвонила дочери, которая сказала, что с ней все в порядке и ни в какое ДТП она не попадала.

После задержания мошенник добровольного согласился вернуть деньги пенсионерке. Он рассказал, что 10% от полученной суммы оставлял себе, а остальные деньги передавал «руководству».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под стражу.