Пенсионеры из Озерска создали подпольное производство оружия

Накануне суд вынес приговор пенсионерам. Валерий Лобода и Геннадий Ермакович получили условные сроки в четыре с половиной и три года. Судья не стал назначать штраф и даже вернул токарный стол одному из подозреваемых.

«Решение принято, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, судимости не имеющих и положительно охарактеризованных, учитывая их возраст, семейное и имущественное положение, достижения прошлых лет в трудовой деятельности и в общественной жизни», — сообщил суд информационному агентству.

С осени 2018 года мужчины закупали переделанное оружие в магазинах и доводили его до боевого состояния. Создавали свои «шедевры» Валерий и Геннадий в гараже, где хранили его и все необходимые запчасти. Однако, пенсионеры ничего не продали, так что пострадавших нет.