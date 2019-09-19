Пенсионеру грозит срок за кражу из ячейки для хранения в магазине Ижевска

Жительница Ижевска обратилась 16 сентября в полицию. Она заявила о краже ее имущества, оставленного в ячейке для хранения в магазине на улице Майская. Потерпевшая рассказала, что оставила пакет с детской обувью и поделками в ячейке магазина. Вернувшись с покупками, она не обнаружила вещей.

Личность подозреваемого установили. Им оказался 63-летний пенсионер, проживающий в соседнем доме. Все похищенное у него изъяли. Возбудили уголовное дело. Мужчине теперь грозит пять лет лишения свободы.