Пенсионерок осудили за подпольное производство алкоголя

С ноября 2017 года по март 2018 года женщины выпустили на заводе свыше 40 тысяч бутылок водки. Их стоимость составила около 7,1 миллиона рублей. Пенсионерки планировали произвести более 90 тысяч бутылок стоимостью около 18,5 миллиона рублей, но их деятельность пресекла полиция.

При вынесении приговора суд учел возраст обвиняемых, состояние здоровья, а так же то, что они в период своей предпринимательской деятельности занимались благотворительностью и добровольно возместили нанесенный материальный ущерб. Подсудимые должны выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей, а также им назначали по четыре года лишения свободы условно.