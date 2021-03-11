Пенсионерку в Новосибирске убило обвалившимся с крыши снегом

В Новосибирске 68-летняя женщина умерла после того, как на нее упали снег и лед с балкона одного из жилых домов. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Пенсионерку завалило снегом, который обрушился на нее с самовольно возведенного козырька балкона у одного из домов на Узорной улице в Первомайском районе Новосибирска. Это произошло во вторник, 10 марта.

Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Но врачам не удалось ее спасти. От полученных травм она скончалась.

Место происшествия осмотрели следователи-криминалисты. Обстоятельства выясняются.

В Нижнем Новгороде ранее в марте на пожилую женщину упала вывеска магазина. От полученных травм пенсионерка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело.

В Челябинске в феврале пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Полиция задержала стрелявшего, в ходе проверки выяснилось, что у него имелись все необходимые документы на владение оружием. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.