Происшествия 27 января 2023, 13:01 Пенсионерку спасли во время пожара в многоэтажном доме в Казани

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В ночь на 27 января в Казани загорелся многоэтажный дом на улице Декабристов. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

В одной из квартир оказалось запертой песионерка. Спасатели ликвидировали огонь на шестом этаже дома и помогли выбраться пожилой женщине. Пострадавшую с термическими ожогами второй степени доставили в больницу.

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По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.