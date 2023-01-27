27 января 2023, 13:01
Пенсионерку спасли во время пожара в многоэтажном доме в Казани
В ночь на 27 января в Казани загорелся многоэтажный дом на улице Декабристов. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.
В одной из квартир оказалось запертой песионерка. Спасатели ликвидировали огонь на шестом этаже дома и помогли выбраться пожилой женщине. Пострадавшую с термическими ожогами второй степени доставили в больницу.
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По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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Казань
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