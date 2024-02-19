Происшествия 19 февраля 2024, 11:15 Пенсионерку сбил грузовик в Свердловской области Сбитая грузовиком свердловчанка скончалась в больнице РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Свердловской области фура сбила пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла 16 февраля в Ивделе. Мужчина за рулем грузовика Volvo двигался в сторону Югорска. На дорогу вышла 77-летняя женщина. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего женщина попала под колеса большегруза. Сам водитель признался, что не заметил пешехода.

Реклама

«Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии правоохранители проведут расследование.

Еще одно смертельное ДТП произошло 19 февраля на МКАД. В ночь на понедельник перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Как сообщил источник «360», знакомый с ситуацией, в одной из фур погиб человек.