Происшествия 04 апреля 2024, 18:37 Пенсионерку ранило при обстреле Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка 4 апреля. Как сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, пострадала 83-летняя женщина.

«В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова также получила ранение женщина 1941 года рождения», — написал Кулемзин.

Реклама

Мэр Донецка ранее сообщал, что во время варварского обстрела погиб 47-летний мужчина.

Украинские боевики регулярно обстреливают российские города, при этом намерено бьют по гражданским объектам. Накануне, 3 апреля, женщина погибла в результате украинского обстрела Донецка. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.