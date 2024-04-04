04 апреля 2024, 18:37
Пенсионерку ранило при обстреле Донецка
Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, пострадала женщина
Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка 4 апреля. Как сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, пострадала 83-летняя женщина.
«В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова также получила ранение женщина 1941 года рождения», — написал Кулемзин.
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Мэр Донецка ранее сообщал, что во время варварского обстрела погиб 47-летний мужчина.
Украинские боевики регулярно обстреливают российские города, при этом намерено бьют по гражданским объектам. Накануне, 3 апреля, женщина погибла в результате украинского обстрела Донецка. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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