Пенсионерку ограбили в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ограбление 83-летней местной жительницы, пишут «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам пострадавшей, она впустила к себе в квартиру незнакомца, который связал ее и ограбил. Он вынес из дома мобильный телефон, документы, ювелирные украшения и 31 тысячу рублей. Отмечается, что пенсионерка стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.