01 ноября 2021, 15:17
Пенсионерку ограбили в Петербурге
Пожилая петербурженка стала жертвой ограбления
В Санкт-Петербурге произошло ограбление 83-летней местной жительницы, пишут «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.
По словам пострадавшей, она впустила к себе в квартиру незнакомца, который связал ее и ограбил. Он вынес из дома мобильный телефон, документы, ювелирные украшения и 31 тысячу рублей. Отмечается, что пенсионерка стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.