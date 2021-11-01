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    01 ноября 2021, 15:17

    Пенсионерку ограбили в Петербурге

    Пожилая петербурженка стала жертвой ограбления

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге произошло ограбление 83-летней местной жительницы, пишут «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

    По словам пострадавшей, она впустила к себе в квартиру незнакомца, который связал ее и ограбил. Он вынес из дома мобильный телефон, документы, ювелирные украшения и 31 тысячу рублей. Отмечается, что пенсионерка стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.