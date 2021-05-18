Пенсионерку ограбили на вокзале в Кузбассе

В Кемеровской области задержали 32-летнего мужчину, которого заподозрили в ограблении пенсионерки. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

«Дни.ру» рассказали, что ограбление произошло в поселке Трудармейский на вокзале. В очереди на кассу мужчина заметил 61-летнюю женщину, которая держала в руках кошелек. Он выхватил его и убежал. Нанесенный ущерб составил четыре тысячи рублей. Во время поисков грабителя полицейские нашли кошелек и часть денег, которые мужчина потерял. Возбуждено уголовное дело.